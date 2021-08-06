Thema u. a.: Schläge am Bahnsteig - Bundespolizei Hauptbahnhof FrankfurtJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.08.2021: Thema u. a.: Schläge am Bahnsteig - Bundespolizei Hauptbahnhof Frankfurt
60 Min.Folge vom 06.08.2021Ab 12
Die Bundespolizisten Marvin und Niklas werden zu einem Einsatz am Frankfurter Hauptbahnhof gerufen. Eine junge Frau wurde auf einer Rolltreppe von einer älteren Dame attackiert. Können die Beamten die Täterin fassen und zur Rede stellen? Und: Auf dem Flohmarkt in Hamburg Rahlstedt sorgt Marktleiter Philipp seit mehr als zehn Jahren für Ordnung.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen