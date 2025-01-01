Thema u. a.: Aggressiver Reichsbürger - Polizeikontrolle BremervördeJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Thema u. a.: Aggressiver Reichsbürger - Polizeikontrolle Bremervörde
60 Min.Ab 12
Bei einer Streifenfahrt in Bremervörde in Niedersachen überprüfen die Polizisten Alexander und Jonas einen Fahrer, der mehrfach unter Drogeneinfluss Auto gefahren ist. Was zunächst als normale Verkehrskontrolle beginnt, nimmt plötzlich eine unerwartete Wendung. Und: Heute muss Gefahrtierjäger Peter nach Nordhessen: In einem Wohnhaus versteckt sich eine Schlange, die durch die offene Terrassentür ins Gebäude gelangt ist. Wo und wie gefährlich sie ist, ahnt noch niemand.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
