Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 21.04.2021: Thema u. a.: Nicht angeschnallt - Fahrrad- und Autokontrolle Dresden
Folge vom 21.04.2021
Die Polizeihauptmeister Carsten und Andreas kontrollieren vom Fahrrad aus den Verkehr, denn in Sachsen kommen bei etwa jedem zehnten Unfall Menschen zu Schaden. Nach kurzer Zeit fällt den beiden ein Transporter auf: Der Fahrer ist nicht angeschnallt. Und: Am Flughafen Frankfurt sorgt Zöllner Christian dafür, dass keine verbotenen Waren aus dem Ausland eingeführt werden. Bei der Kontrolle eines Mannes aus Vietnam entdeckt der Zöllner nicht nur verbotene Lebensmittel. Bildrechte: Kabel Eins.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Copyrights:© Kabel Eins
