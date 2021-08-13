Thema u. a.: Zweiräder auf Tour - Motorradkontrolle Donautal Jetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 13.08.2021: Thema u. a.: Zweiräder auf Tour - Motorradkontrolle Donautal
61 Min.Folge vom 13.08.2021Ab 12
Die Verkehrspolizei Sigmaringen kontrolliert heute Motorradfahrer und ihre Maschinen. Der Schwerpunkt liegt auf illegalen Umbauten. Alle Veränderungen müssen von einem Kfz-Prüfer abgenommen und im Fahrzeugschein vermerkt sein. Und: Im oberbayerischen Schrobenhausen sagen die Schädlingsbekämpfer Jörg und Oliver Eichenprozessionsspinnern den Kampf an. Die kleinen Raupen haben gefährliche Brennhaare, die schwere allergische Reaktionen bei Menschen auslösen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen