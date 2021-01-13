Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Handy am Steuer - Großkontrolle der Polizei auf der Autobahn

Kabel EinsFolge vom 13.01.2021
Handy am Steuer - Großkontrolle der Polizei auf der Autobahn

Handy am Steuer - Großkontrolle der Polizei auf der AutobahnJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 13.01.2021: Handy am Steuer - Großkontrolle der Polizei auf der Autobahn

63 Min.Folge vom 13.01.2021Ab 12

In Freiburg sind die Polizisten Ehret und Lorefice auf der Jagd nach Handysündern. Besonders Lkw-Fahrer sind am Steuer oft durch ihr Smartphone abgelenkt, was das Unfallrisiko drastisch erhöht. Und: Abschlepper Benjamin Richter ist in Offenbach im Einsatz. Als er einen verunfallten Lkw von der Autobahn holen muss, gibt es bereits Schwierigkeiten bei der Anfahrt durch die Rettungsgasse. Bildrechte: Kabel Eins.

Alle verfügbaren Folgen