Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 13.01.2021: Handy am Steuer - Großkontrolle der Polizei auf der Autobahn
Folge vom 13.01.2021
In Freiburg sind die Polizisten Ehret und Lorefice auf der Jagd nach Handysündern. Besonders Lkw-Fahrer sind am Steuer oft durch ihr Smartphone abgelenkt, was das Unfallrisiko drastisch erhöht. Und: Abschlepper Benjamin Richter ist in Offenbach im Einsatz. Als er einen verunfallten Lkw von der Autobahn holen muss, gibt es bereits Schwierigkeiten bei der Anfahrt durch die Rettungsgasse. Bildrechte: Kabel Eins.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Copyrights:© Kabel Eins
