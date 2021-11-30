Thema u. a.: Auffälliger Drogentest - Polizei MannheimJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 30.11.2021: Thema u. a.: Auffälliger Drogentest - Polizei Mannheim
61 Min.Folge vom 30.11.2021Ab 12
An der A6 bei Heilbronn führt die Polizei Mannheim Alkohol- und Drogenkontrollen durch. Die Polizisten Marc und Stephan übernehmen verdächtige Fahrzeuge, die zivile Kollegen von der Autobahn zu ihnen schicken. Als sie ein Auto mit drei jungen Polen kontrollieren, wirkt der Fahrer auffällig nervös. Und: Für die Industriekletterer Benjamin Seider und Matthias Peitz geht es diesmal auf das Dach einer 140 Jahre alten Kirche mitten in Hamburg.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
