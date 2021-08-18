Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel EinsFolge vom 18.08.2021
Folge vom 18.08.2021: Thema u. a.: Über 40 Grad Fieber und starke Schmerzen - Tierrettung Niederbayern

60 Min.Ab 12

In Deggendorf werden Nicole und Mario von der Tierambulanz zu einer Katze mit über 40 Grad Fieber gerufen. Außerdem hat das Tier starke Schmerzen im Bauch. Wird ihr nicht geholfen, droht sie zu sterben. Und: In Ludwigsburg kontrollieren die Polizisten Nick und Oliver auf einem Rastplatz an der A8 aufgemotzte und tiefergelegte Fahrzeuge. Bei einem BMW entdecken die beiden gleich mehrere gravierende Mängel.

