Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 18.08.2021: Thema u. a.: Über 40 Grad Fieber und starke Schmerzen - Tierrettung Niederbayern
60 Min.Folge vom 18.08.2021Ab 12
In Deggendorf werden Nicole und Mario von der Tierambulanz zu einer Katze mit über 40 Grad Fieber gerufen. Außerdem hat das Tier starke Schmerzen im Bauch. Wird ihr nicht geholfen, droht sie zu sterben. Und: In Ludwigsburg kontrollieren die Polizisten Nick und Oliver auf einem Rastplatz an der A8 aufgemotzte und tiefergelegte Fahrzeuge. Bei einem BMW entdecken die beiden gleich mehrere gravierende Mängel.
