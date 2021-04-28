Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Von der Bruchbude zur Schule - Deutscher Handwerker in der Dominikanischen Republik

Kabel Eins
Folge vom 28.04.2021
Thema u. a.: Von der Bruchbude zur Schule - Deutscher Handwerker in der Dominikanischen Republik

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 28.04.2021: Thema u. a.: Von der Bruchbude zur Schule - Deutscher Handwerker in der Dominikanischen Republik

Folge vom 28.04.2021

Handwerker Thorsten Urtel lebt und arbeitet in der Dominikanischen Republik. Heute soll er eine alte Ruine in eine Schule umbauen - kein leichtes Unterfangen für den deutschen Auswanderer. Und: Die Polizisten Rolf Dieter Budde und Alexander Baron führen eine Lkw-Großkontrolle auf der A7 bei Soltau durch. Bildrechte: Kabel Eins.

