Folge vom 29.04.2021: Thema u. a.: Gammelfleisch auf Rädern - Bundespolizei Flensburg
64 Min.Folge vom 29.04.2021Ab 12
Die Bundespolizisten Thomas und Frank kontrollieren einen dubiosen Transport in Flensburg. Das Fahrzeug weist einige Mängel auf, sodass die beiden die Kollegen der Landespolizei und des Veterinäramtes hinzuziehen müssen. Und: Die Rettungsassistenten Klaus Hippe und Maxi Pfandl sind in München im Einsatz, um Menschen in Not zu helfen. Bildrechte: Kabel Eins.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen