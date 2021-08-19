Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Hitzige Diskussionen - Ranger Walchensee

Kabel EinsFolge vom 19.08.2021
59 Min.Folge vom 19.08.2021Ab 12

Der Walchensee in den bayerischen Alpen ist ein beliebter Ausflugsort. Damit sich die Urlauber an die Regeln halten und auf die Natur Rücksicht nehmen, sind die Naturschutz-Ranger Sabine und Hans unterwegs. Doch nicht alle haben dafür Verständnis. Und: In Rotenburg in Niedersachsen kontrollieren die Polizisten Andreas und Daniel den landwirtschaftlichen Verkehr. Ihnen fällt ein Traktor auf, der auf einem Anhänger Baum- und Buschbeschnitt ungesichert transportiert.

