Thema u. a.: Streit mit dem Ex-Partner - Polizei Bremervörde Jetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 20.08.2021: Thema u. a.: Streit mit dem Ex-Partner - Polizei Bremervörde
60 Min.Folge vom 20.08.2021Ab 12
In Bremervörde in Niedersachen sind die Polizisten Chris und Alexander auf Streife. Die Leitstelle meldet ihnen eine Streitigkeit zwischen zwei Ex-Partnern, bei der sie vermitteln sollen. Der Mann soll die Frau geschlagen haben. Doch vor Ort sieht die Situation ganz anders aus. Und: Für einen europäischen Campingführer sind die Inspektoren Gerda und Gerrit Brink in Rheinland-Pfalz unterwegs. Auf einem Kinderspielplatz entdecken die beide eine Gefahr.
