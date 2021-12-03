Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Ramschkönig Walzer

Kabel Eins Folge vom 03.12.2021
Thema u. a.: Ramschkönig Walzer

Folge vom 03.12.2021: Thema u. a.: Ramschkönig Walzer

61 Min. Folge vom 03.12.2021 Ab 12

Alexander Walzer ist erfolgreicher Unternehmer und als "Ramschkönig" bekannt. Diesmal ist er in Norderstedt bei einem Geschäftspartner. Der lockt einmal im Monat mit einem Lagerverkauf viele Kunden, aber leider auch Ladendiebe an. Kann Alexander hier helfen? Und: Das alljährliche Klausentreiben in Sonthofen ist gelebte Tradition - und manchmal ein Freifahrtschein für rohe Gewalt. Jack Daniel Pertl, Oberordner des Sonthofener Klausenvereins, sorgt für Ordnung.

