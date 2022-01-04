Thema u. a.: Fahndung nach Graffiti-Sprayer - Polizei OsnabrückJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 04.01.2022: Thema u. a.: Fahndung nach Graffiti-Sprayer - Polizei Osnabrück
61 Min.Folge vom 04.01.2022Ab 12
Einsatz für den Verkehrsunfalldienst: André und Tim von der Polizei Osnabrück unterstützen den Streifendienst. Ein junger Mann soll gerade an einer Bushaltestelle rumschmieren oder sprayen. Die beiden sind als erste vor Ort - und treffen den Täter an. Und: Am Flughafen Düsseldorf kontrollieren die Zöllner Luise und Adalbert die Koffer der Einreisenden. Dabei werden sie nicht nur mit Tabakschmuggel und illegal eingeführten Lebensmitteln, sondern auch mit Fälschungen konfrontiert.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
