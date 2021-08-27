Thema u. a.: "Sowas habe ich noch nie gesehen" - Motorradkontrolle LindenbergJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 27.08.2021: Thema u. a.: "Sowas habe ich noch nie gesehen" - Motorradkontrolle Lindenberg
60 Min.Folge vom 27.08.2021Ab 12
Chris Stark und Florian Götz von der Polizei Schwaben Süd/West kontrollieren auf der deutschen Alpenstraße Biker. Schon bald stellen die Beamten einen Fahrer zur Rede, dessen Reifen wellenförmig abgefahren ist. Und: Der Seehundretter Toni Thurm hält am Strand von St. Peter Ording Ausschau nach verwaisten Babyrobben.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen