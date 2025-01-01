Thema u. a.: Rettungsdienst Regensburg: Mann bedroht Ehefrau mit MesserJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Thema u. a.: Rettungsdienst Regensburg: Mann bedroht Ehefrau mit Messer
62 Min.Ab 12
Einsatz für Notfallsanitäterin Sabrina und Rettungsassistent Lukas von den Maltesern Regensburg: Ein Mann bedroht seine Ehefrau mit einem Messer. Mehrere Polizeistreifen sind bereits vor Ort. Jetzt zählt jede Sekunde. Und: André und Tim vom Verkehrsunfalldienst werden zu einem Autounfall gerufen. Schnell wird klar: Es handelt sich um einen Vorfahrtsverstoß. Die Verletzte ist schon versorgt, die Polizisten kümmern sich nun darum, dass die Straße wieder frei wird.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
