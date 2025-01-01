Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Drogen in herrenlosem Rucksack - BuPo Dresden HBF

Kabel Eins
Thema u. a.: Drogen in herrenlosem Rucksack - BuPo Dresden HBF

Thema u. a.: Drogen in herrenlosem Rucksack - BuPo Dresden HBFJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Drogen in herrenlosem Rucksack - BuPo Dresden HBF

61 Min.Ab 12

Am Dresdner Hauptbahnhof ermitteln die Bundespolizisten Andy und Alex heute in einem ungewöhnlichen Fall von illegalem Drogenbesitz. Denn im Fundbüro hat jemand einen herrenlosen Rucksack abgegeben, in dem Rauschgift ist. Und: Wiesbaden gehört zu den reichsten Städten Deutschlands und trotzdem gibt es immer mehr Schwarzfahrer. Luca und Tanja sind als Fahrscheinprüfer täglich unterwegs und überprüfen, ob jeder Fahrgast ein gültiges Ticket besitzt.

Alle verfügbaren Folgen