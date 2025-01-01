Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Thema u. a.: Marktmeisterin Leipzig
61 Min.Ab 12
Barbara Wagner und Naser Mrehil sorgen auf dem Markt am Leipziger Sportforum für Sicherheit und Ordnung. Zu ihren Aufgaben zählen neben dem Kassieren der Standgebühren auch die Kontrolle von Rettungsgassen. Außerdem schlichten sie Streitigkeiten zwischen Händlern und Besuchern. Und: Die Autobahnpolizistinnen Meike Schäfer und Tatjana Gries ziehen einen Lkw aus dem Verkehr.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen