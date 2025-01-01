Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Marktmeisterin Leipzig

Kabel Eins
Thema u. a.: Marktmeisterin Leipzig

Thema u. a.: Marktmeisterin LeipzigJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Marktmeisterin Leipzig

61 Min.Ab 12

Barbara Wagner und Naser Mrehil sorgen auf dem Markt am Leipziger Sportforum für Sicherheit und Ordnung. Zu ihren Aufgaben zählen neben dem Kassieren der Standgebühren auch die Kontrolle von Rettungsgassen. Außerdem schlichten sie Streitigkeiten zwischen Händlern und Besuchern. Und: Die Autobahnpolizistinnen Meike Schäfer und Tatjana Gries ziehen einen Lkw aus dem Verkehr.

Alle verfügbaren Folgen