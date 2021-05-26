Thema u. a.: Kriminelle Welpenhändlerin? - Tierschützer Stefan KlippsteinJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 26.05.2021: Thema u. a.: Kriminelle Welpenhändlerin? - Tierschützer Stefan Klippstein
Tierschützer Stefan Klippstein und Tierheimleiterin Anja treffen sich in Berlin mit einer jungen Frau, die einen Schäferhundwelpen über eBay-Kleinanzeigen verkaufen will. Laut Tierschutzvorschriften ist das nicht erlaubt. Handelt es sich um eine kriminelle Welpenhändlerin? Und: Auf der A1 kontrollieren die Polizisten Daniel und Fabian das Sonntagsfahrverbot für Lkw. Sie halten einen ukrainischen Fahrer und dessen Sohn an. Doch die Verständigung ist schwierig ... Bildrechte: Kabel Eins.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
