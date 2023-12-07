Im Einsatz gegen illegale Auto-Tuner - Polizei OffenbachJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 07.12.2023: Im Einsatz gegen illegale Auto-Tuner - Polizei Offenbach
62 Min.Folge vom 07.12.2023Ab 12
In Offenbach am Main ist den Polizisten Klaus P. und Daniel W. ein ungewöhnlich lautes Auto aufgefallen. Die beiden haben sich auf illegales Fahrzeugtuning spezialisiert und sehen direkt: An diesem Auto ist einiges umgebaut. Z.B. selbstgemachte Schweißnähte an der Auspuffanlage. Doch der Fahrer streitet alles ab.
