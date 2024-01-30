Handy am Steuer und Rechtsüberholer – Provida AugsburgJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 30.01.2024: Handy am Steuer und Rechtsüberholer – Provida Augsburg
59 Min.Folge vom 30.01.2024Ab 12
Ein Mobiltelefon in die Hand zu nehmen und während des Fahrens zu benutzen birgt ein hohes Unfallrisiko – und ist deshalb verboten. Ausreden sind hier zwecklos. Auch ein Rechtsüberholer versucht sich herauszureden, hat damit aber keinen Erfolg bei Sarah T.und Udo N. von der Autobahnpolizei Gersthofen.
