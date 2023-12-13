Massenschlägerei am Hauptbahnhof - Bundespolizei MünchenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 13.12.2023: Massenschlägerei am Hauptbahnhof - Bundespolizei München
61 Min.Folge vom 13.12.2023Ab 12
München, Hauptbahnhof. Die Bundespolizisten Sina, Florian und Joey müssen schnell sein: Mitarbeiter der DB Sicherheit haben eine Schlägerei mit mehreren Personen gemeldet. 15 Polizisten machen sich auf den Weg. Bekommen sie die Situation vor Ort in den Griff?
