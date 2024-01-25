Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel EinsFolge vom 25.01.2024
Folge vom 25.01.2024: LKW Kontrolle vor der Lechtalbrücke - Verkehrspolizei Weilheim

61 Min.Folge vom 25.01.2024Ab 12

Die Bundesstraße 17 ist eine viel befahrene LKW-Route. Sina K. und Dominik W. von der Verkehrspolizei Weilheim kontrollieren deshalb heute verdächtige Gespanne und deren Fahrer. Als erstes stoppen die Polizisten einen unauffälligen, weißen LKW - das Fahrzeug ist fast neu. Doch in der Kontrolle stellt sich heraus: Die Weste des Fahrers ist nicht so weiß wie sein LKW…

