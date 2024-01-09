Hochspannungsseil – Autobahnpolizei GarbsenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 09.01.2024: Hochspannungsseil – Autobahnpolizei Garbsen
61 Min.Folge vom 09.01.2024Ab 12
Die Polizisten Annalena Z. und Oliver M. erhalten die Nachricht, dass ein Fußgänger auf der Autobahn unterwegs sein soll – akute Gefahr für ihn und andere Verkehrsteilnehmer. Die beiden Polizisten nehmen sich der Sache an. Anschließend bleibt keine Zeit für eine Pause, denn nach einem Pur-Konzert sind gleich sieben Autos in einen Auffahrunfall verwickelt. So haben sich die Fans ihren Abend nicht vorgestellt.
