Sicherheit im Turnunterricht – Sportgeräteprüfer Thomas Postera
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 21.12.2023: Sicherheit im Turnunterricht – Sportgeräteprüfer Thomas Postera
45 Min.Folge vom 21.12.2023Ab 12
Viele von uns kennen es noch zu gut: Sportunterricht in einer abgehalfterten Schulturnhalle. Heute sind es unsere Kinder, die sich im Sportunterricht austoben. Doch wehe, wenn die Sportgeräte splittern, wackeln oder durchgetreten sind. Dann kann es schnell zu folgenschweren Unfällen kommen. Um die zu verhindern, schauen die Sportgeräteprüfer Thomas Postera und Rodger Baro ganz genau hin.
