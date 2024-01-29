Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 29.01.2024: Urlaub in Kulinarien
60 Min.Folge vom 29.01.2024Ab 12
Musiker und Tiktok-Star Markus Grimm ist heute auf einem Streetfood-Festival in Wuppertal unterwegs. Dort testet er die verschiedensten Leckereien aus der ganzen Welt. Auf seiner kulinarischen Weltreise legt er Stopps in Argentinien und Indien ein. Ob ihn das Essen überzeugen kann?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen