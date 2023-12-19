Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

All-You-Can-Eat oder doch nicht? – Foodinfluencer Bernd Zehner

Kabel EinsFolge vom 19.12.2023
All-You-Can-Eat oder doch nicht? – Foodinfluencer Bernd Zehner

All-You-Can-Eat oder doch nicht? – Foodinfluencer Bernd ZehnerJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 19.12.2023: All-You-Can-Eat oder doch nicht? – Foodinfluencer Bernd Zehner

62 Min.Folge vom 19.12.2023Ab 6

Wer sich den Magen vollschlagen will, geht zum All-You-Can-Eat-Buffet. Von gebratenen Nudeln über Grillgemüse bis hin zu asiatischen Spezialitäten - die Deutschen lieben gutes Essen zu günstigen Preisen. Der Food-Tester und Koch Bernd Zehner checkt in der Metropole Frankfurt am Main drei All-You-Can-Eat-Buffets auf ihr Preis-Leistungs-Verhältnis.

Alle verfügbaren Folgen