Mission Cheeseburger - Auf der Suche nach dem perfekten CheeseburgerJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 08.03.2023: Mission Cheeseburger - Auf der Suche nach dem perfekten Cheeseburger
61 Min.Folge vom 08.03.2023Ab 12
Burger gehören zum Lieblings-Fast-Food der Deutschen. Täglich werden in der Bundesrepublik 6,5 Millionen Exemplare verdrückt. Was einen guten Burger ausmacht weiß Holger Schwietering. Täglich ist der Fast Food Tester unterwegs und probiert sich durch die Republik. Diesmal sucht er in Hamburg nach dem perfekten Cheeseburger.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen