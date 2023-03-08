Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Mission Cheeseburger - Auf der Suche nach dem perfekten Cheeseburger

Kabel EinsFolge vom 08.03.2023
Mission Cheeseburger - Auf der Suche nach dem perfekten Cheeseburger

Mission Cheeseburger - Auf der Suche nach dem perfekten Cheeseburger

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 08.03.2023: Mission Cheeseburger - Auf der Suche nach dem perfekten Cheeseburger

61 Min.Folge vom 08.03.2023Ab 12

Burger gehören zum Lieblings-Fast-Food der Deutschen. Täglich werden in der Bundesrepublik 6,5 Millionen Exemplare verdrückt. Was einen guten Burger ausmacht weiß Holger Schwietering. Täglich ist der Fast Food Tester unterwegs und probiert sich durch die Republik. Diesmal sucht er in Hamburg nach dem perfekten Cheeseburger.

