Zu laut, zu schnell? – Tuningkontrolle HildesheimJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 13.03.2023: Zu laut, zu schnell? – Tuningkontrolle Hildesheim
61 Min.Folge vom 13.03.2023Ab 12
Hahnheim bei Mainz – Kfz-Gutachter Hassan El-Daifi ist bekannt in der Tuning Szene. Seit Jahren kommen die Autoliebhaber zu ihm, um Umbauten abnehmen zu lassen. Stammkunde Christian hat neue Luftfilter eingebaut. Es geht auf eine Teststrecke für eine Lärmmessung – mit überraschenden Ergebnissen für Hassan und seinen Kunden. Und: Bad Bramstedt in Schleswig-Holstein – die A7 teilt das Gebiet. Für Tiere gibt es nur eine Möglichkeit sicher von der Westseite Richtung Osten zu wechseln.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen