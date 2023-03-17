Katz und Mausspiel - Tierretter Stefan BröcklingJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 17.03.2023: Katz und Mausspiel - Tierretter Stefan Bröckling
61 Min.Folge vom 17.03.2023Ab 12
Die Tierretter Stefan Bröckling und Markus Barke fahren zu einer Tierschützerin aus Mönchengladbach. Ein streunender Kater braucht dringend medizinische Hilfe, lässt sich aber nicht einfangen. Auch mit der Erfahrung und der Technik der Rettungsprofis ist es kein leichtes Unterfangen, den Streuner zu sichern. Schaffen sie es den Kater zu fangen, um ihn wieder aufzupäppeln? Und: Die Polizisten in Offenbach am Main ziehen Tuner, Raser und Poser aus dem Verkehr.
