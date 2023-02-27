Drohneneinsatz auf der Autobahn - Abstandsmessung aus der LuftJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 27.02.2023: Drohneneinsatz auf der Autobahn - Abstandsmessung aus der Luft
61 Min.Folge vom 27.02.2023Ab 12
Magdeburg an der A2 – Die Polizei überwachen mithilfe einer Spezial-Drohne den Verkehr. So können sie Abstandssünder auf der Autobahn erkennen und in der Kontrollstelle zur Kasse bitten. Doch trotz hieb- und stichfestem Videobeweis ist nicht jeder Fahrer damit einverstanden.
