61 Min.Folge vom 03.03.2023Ab 12

Im Schwarzwald schiebt Conny Nachtschichten, um Piste, Wege und Strecken zu präparieren. Auf dem Feldberg ist das Wetter schlecht: extremer Nebel machen es nicht einfach, den Überblick zu behalten, doch Conny kennt sich aus wie kein anderer. Und: Mikro Reeh testet in München Bäckereien mit sehr schlechter Bewertung.

