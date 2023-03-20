Unfall abseits der Skipiste - Alpinpolizei Stubaier GletscherJetzt kostenlos streamen
Folge vom 20.03.2023: Unfall abseits der Skipiste - Alpinpolizei Stubaier Gletscher
Folge vom 20.03.2023
Recht und Ordnung gilt auch auf über 3000 Meter Höhe: Dafür sorgen die Alpinpolizisten Stephan Gröber und Jörg Randl. Nach einer Kontrollfahrt auf Skiern erreicht die Polizisten ein Notfall: Ein Mann soll abseits der Skipiste gestürzt sein. Und: In München fahren Tierärztin Sabrina Schneider und Tanita Wolf zu einem Husky in einer Notsituation: Der Vierbeiner wurde falsch gefüttert und der abendliche Gassigang wird zu einer Qual. Die Tierretterinnen geben alles.
