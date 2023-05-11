Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel EinsFolge vom 11.05.2023
61 Min.Folge vom 11.05.2023Ab 12

München am Freitagabend. Notfallsanitäter Klaus Hippe und Rettungssanitäter Moritz Eckert machen sich bereit für ihre 12-Stunden-Nachtschicht. Sie werden zu einem Unfall zwischen einem Roller und einem PKW gerufen. Der Rollerfahrer hat starke Schmerzen in der Wirbelsäule und kann von selbst nicht mehr aufstehen. Und: Das Sudelfeld in Oberbayern. Roman Gold und Jan Zangenfeind von der Autobahnpolizei Holzkirchen führen heute Motorradkontrollen durch.

