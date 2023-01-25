Miserable Ladungssicherung – LKW Kontrolle LudwigsburgJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 25.01.2023: Miserable Ladungssicherung – LKW Kontrolle Ludwigsburg
61 Min.Folge vom 25.01.2023Ab 12
Auf der A8 in der Nähe von Stuttgart findet eine Großkontrolle der Polizei Ludwigsburg statt. Markus Stoll und Patrick Hägele überprüfen heute LKW – vor allem den technischen Zustand und die Beladung. Schon beim ersten Fahrzeug bemerken sie schwerwiegende Sicherheitslücken.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen