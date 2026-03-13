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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: Die Rekruten geben ihre ersten scharfen Schüsse ab

Kabel EinsFolge vom 13.03.2026
Thema u.a.: Die Rekruten geben ihre ersten scharfen Schüsse ab

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 13.03.2026: Thema u.a.: Die Rekruten geben ihre ersten scharfen Schüsse ab

60 Min.Folge vom 13.03.2026Ab 12

Hauptfeldwebel Yasin und Oberfeldwebel Sebastian sind Ausbilder im Luftwaffenausbildungsbatallion in Germersheim. Wer sich für die Bundeswehr entscheidet, dem muss klar sein, dass auch der Dienst an der Waffe Bestandteil der Grundausbildung ist. Mit Ausbilder Sebastian haben die Rekruten bereits im Simulator geschossen. Doch heute geht es auf die Schießanlage.

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