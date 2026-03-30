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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: Unfall auf der Autobahn – Abschlepper im Einsatz

Kabel EinsFolge vom 30.03.2026
Thema u.a.: Unfall auf der Autobahn – Abschlepper im Einsatz

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 30.03.2026: Thema u.a.: Unfall auf der Autobahn – Abschlepper im Einsatz

61 Min.Folge vom 30.03.2026Ab 12

Die Autobahn A61 bei Mönchengladbach: Hierher wird Abschlepper Marcel Kurzynski zu einem Unfall gerufen. Ein Sportwagen prallte bei starkem Regen gegen mehrere Leitplanken. Am Pannenfahrzeug rasen LKW und Autos dicht vorbei. Kann Marcel Kurzynski seine Arbeit unter diesen Bedingungen sicher erledigen?

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