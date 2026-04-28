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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Das Schwergewicht des Heeres – Neun Leopard-Panzer werden verladen

Kabel EinsFolge vom 28.04.2026
Thema u. a.: Das Schwergewicht des Heeres – Neun Leopard-Panzer werden verladen

Thema u. a.: Das Schwergewicht des Heeres – Neun Leopard-Panzer werden verladenJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 28.04.2026: Thema u. a.: Das Schwergewicht des Heeres – Neun Leopard-Panzer werden verladen

60 Min.Folge vom 28.04.2026Ab 12

Der Leopard 2 A7V ist der modernste Kampfpanzer der Bundeswehr. Mit neun dieser Schwergewichte geht es für das Panzerbataillon 104 auf eine Gefechtsübung. Doch dafür müssen die Panzer über die Autobahn und durch eine Ortschaft zum Verladebahnhof. Für die Besatzung und Panzerkommandant Philipp eine besondere Herausforderung. Denn Kampfpanzer im öffentlichen Straßenverkehr bringen viele Herausforderungen mit sich.

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