Thema u.a.: Vom Cut bis zum KO - Ringarzt Sven HaladynJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 08.04.2026: Thema u.a.: Vom Cut bis zum KO - Ringarzt Sven Haladyn
62 Min.Folge vom 08.04.2026Ab 12
Sven Haladyn entscheidet, ob die Boxer gesundheitlich in der Verfassung für die Kämpfe sind. Während des Kampfes überwacht er den körperlichen Zustand der Sportler und greift ein, wenn es eine Blutung oder eine Verletzung zu versorgen gilt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 21, Season 24-25, Season 2016, Season 2019-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2021: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen