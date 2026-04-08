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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: Vom Cut bis zum KO - Ringarzt Sven Haladyn

Kabel EinsFolge vom 08.04.2026
Thema u.a.: Vom Cut bis zum KO - Ringarzt Sven Haladyn

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 08.04.2026: Thema u.a.: Vom Cut bis zum KO - Ringarzt Sven Haladyn

62 Min.Folge vom 08.04.2026Ab 12

Sven Haladyn entscheidet, ob die Boxer gesundheitlich in der Verfassung für die Kämpfe sind. Während des Kampfes überwacht er den körperlichen Zustand der Sportler und greift ein, wenn es eine Blutung oder eine Verletzung zu versorgen gilt.

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