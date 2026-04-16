Thema u. a.: Mittagstisch unter 10 Euro in Köln – Geschmackstest mit MissyJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 16.04.2026: Thema u. a.: Mittagstisch unter 10 Euro in Köln – Geschmackstest mit Missy
60 Min.Folge vom 16.04.2026Ab 12
Wo gibt es den besten Mittagstisch in Köln und das für unter 10 Euro? Ob deftige Hausmannskost, würziges Chili oder moderner Streetfood-Lunch: Missy prüft Geschmack, Qualität und Portionsgröße. Wo bekommt man in Köln was richtig Gutes auf den Teller?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 21, Season 25, Season 2016, Season 2019-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2021: kabel eins
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