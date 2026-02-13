Illegaler Tierhandel - Jana Hoger Tierschutz MünchenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 13.02.2026: Illegaler Tierhandel - Jana Hoger Tierschutz München
60 Min.Folge vom 13.02.2026Ab 12
Jana Hoger von der Tierschutzorganisation PETA spürt in München illegale Tierhändler auf und rettet Tiere aus misslichen Situationen. Ein undurchsichtiger Fall im Münchener Umland fordert die Unterstützung der Polizei und des Veterinäramts. Eine Frau verlangt hohe Summen für Tiere unbekannter Herkunft. Vor Ort findet Jana Hoger die Hunde in besorgniserregender Verfassung. Kann sie den Tieren helfen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 21, Season 24-25, Season 2016, Season 2019-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2021: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen