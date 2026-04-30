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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Jagd nach dem besten Krabbenbrötchen Hamburgs

Kabel EinsFolge vom 30.04.2026
Thema u. a.: Jagd nach dem besten Krabbenbrötchen Hamburgs

Thema u. a.: Jagd nach dem besten Krabbenbrötchen HamburgsJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 30.04.2026: Thema u. a.: Jagd nach dem besten Krabbenbrötchen Hamburgs

61 Min.Folge vom 30.04.2026Ab 12

Brain Frank ist ausgebildeter Fischsommelier. Normalerweise kauft, handelt und kontrolliert er die Fischbestände für einen großen Lebensmittelhändler. Doch heute ist er in einer anderen Mission unterwegs: Er sucht nach dem besten Krabbenbrötchen Hamburgs. Welches Krabbenbrötchen kann den Experten überzeugen, was macht überhaupt ein gutes Krabbenbrötchen aus und wieviel der Schalentiere bekommt er zu welchem Preis?

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