Thema u. a.: Jagd nach dem besten Krabbenbrötchen HamburgsJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 30.04.2026: Thema u. a.: Jagd nach dem besten Krabbenbrötchen Hamburgs
61 Min.Folge vom 30.04.2026Ab 12
Brain Frank ist ausgebildeter Fischsommelier. Normalerweise kauft, handelt und kontrolliert er die Fischbestände für einen großen Lebensmittelhändler. Doch heute ist er in einer anderen Mission unterwegs: Er sucht nach dem besten Krabbenbrötchen Hamburgs. Welches Krabbenbrötchen kann den Experten überzeugen, was macht überhaupt ein gutes Krabbenbrötchen aus und wieviel der Schalentiere bekommt er zu welchem Preis?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2020-2021: kabel eins
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