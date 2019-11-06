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Achtung Notaufnahme

Hektik im Schockraum

Kabel EinsStaffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Hektik im Schockraum

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Achtung Notaufnahme

Folge 1: Hektik im Schockraum

28 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Stress in der Notaufnahme des Unfallklinikums Murnau: Zwei Unfallopfer sind mit dem Hubschrauber unterwegs. Das bedeutet zweimal Schockraum, zwei Notfallteams. Jetzt muss alles schnell gehen. Und: Im Unfallkrankenhaus in Berlin checkt Rugbyspieler Richard wegen einer Knieverletzung ein. Assistenzarzt David Merschin kümmert sich um den Sportler. Wird der junge Mann um eine OP herumkommen? Rechte: kabel eins

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