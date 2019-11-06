Heute u. a.: Rippenbruch mit FolgenJetzt kostenlos streamen
Achtung Notaufnahme
Folge 43: Heute u. a.: Rippenbruch mit Folgen
Bundeswehrkrankenhaus in Berlin Mitte. Assistenzärztin Yavannah Hartmann übernimmt in der Notaufnahme einen neuen Fall. Schon einige Stunden zuvor ist ein Mann mit starken Lungenschmerzen in die Notaufnahme gekommen. Dr. Bernd Brandenburg hat ihn aufgenommen und bereits Röntgenbilder veranlasst. Es reicht ein Blick auf diese und beiden Ärzten wird klar: Lungenentzündung. Und: Ein Kampf um Leben und Tod: Stress in der Notaufnahme im Philippusstrift in Essen. Kardiologe Dr. Harald Schäfer und sein Team kämpfen um das Leben eines älteren Mannes. Der Patient erlitt einen Herzinfarkt und ist nun bewusstlos. Jetzt zählt jede Sekunde. Rechte: kabel eins
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick