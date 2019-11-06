Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Notaufnahme

Heute u. a.: Rippenbruch mit Folgen

Kabel EinsStaffel 1Folge 43vom 06.11.2019
Heute u. a.: Rippenbruch mit Folgen

Heute u. a.: Rippenbruch mit FolgenJetzt kostenlos streamen

Achtung Notaufnahme

Folge 43: Heute u. a.: Rippenbruch mit Folgen

27 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Bundeswehrkrankenhaus in Berlin Mitte. Assistenzärztin Yavannah Hartmann übernimmt in der Notaufnahme einen neuen Fall. Schon einige Stunden zuvor ist ein Mann mit starken Lungenschmerzen in die Notaufnahme gekommen. Dr. Bernd Brandenburg hat ihn aufgenommen und bereits Röntgenbilder veranlasst. Es reicht ein Blick auf diese und beiden Ärzten wird klar: Lungenentzündung. Und: Ein Kampf um Leben und Tod: Stress in der Notaufnahme im Philippusstrift in Essen. Kardiologe Dr. Harald Schäfer und sein Team kämpfen um das Leben eines älteren Mannes. Der Patient erlitt einen Herzinfarkt und ist nun bewusstlos. Jetzt zählt jede Sekunde. Rechte: kabel eins

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Achtung Notaufnahme
Kabel Eins
Achtung Notaufnahme

Achtung Notaufnahme

Alle 2 Staffeln und Folgen