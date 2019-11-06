Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Notaufnahme

Heute u. a.: Lebensretter aus der Luft

Kabel Eins Staffel 1 Folge 48 vom 06.11.2019
Heute u. a.: Lebensretter aus der Luft

Achtung Notaufnahme

Folge 48: Heute u. a.: Lebensretter aus der Luft

28 Min. Folge vom 06.11.2019 Ab 12

Die ADAC-Luftrettungsstation im Mittelfränkischen Dinkelsbühl. Wenn ein Notruf eingeht, ist die Crew innerhalb von zwei Minuten mit dem Rettungshubschrauber Christoph 65 in der Luft. Eine Frau hat sich auf einer Landstraße mit ihrem Auto mehrfach überschlagen. Und: Münster in Westfalen. Hier steht das Clemenshospital mit 405 Betten und über 1.100 Mitarbeitern. Eine Frau ist zuhause ausgerutscht und in eine Flasche gefallen. Jetzt hat sie eine vier Zentimeter lange Schnittwunde an der Hand. Unfallchirurg Dr. Timm Schmidt-Mertens untersucht die Wunde nach Glassplittern und will sie anschließen nähen. Rechte: kabel eins

