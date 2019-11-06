Heute u. a.: Lebensretter aus der LuftJetzt kostenlos streamen
Achtung Notaufnahme
Folge 48: Heute u. a.: Lebensretter aus der Luft
28 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Die ADAC-Luftrettungsstation im Mittelfränkischen Dinkelsbühl. Wenn ein Notruf eingeht, ist die Crew innerhalb von zwei Minuten mit dem Rettungshubschrauber Christoph 65 in der Luft. Eine Frau hat sich auf einer Landstraße mit ihrem Auto mehrfach überschlagen. Und: Münster in Westfalen. Hier steht das Clemenshospital mit 405 Betten und über 1.100 Mitarbeitern. Eine Frau ist zuhause ausgerutscht und in eine Flasche gefallen. Jetzt hat sie eine vier Zentimeter lange Schnittwunde an der Hand. Unfallchirurg Dr. Timm Schmidt-Mertens untersucht die Wunde nach Glassplittern und will sie anschließen nähen. Rechte: kabel eins
