Heute u. a.: Mit Messern spielt man nichtJetzt kostenlos streamen
Achtung Notaufnahme
Folge 34: Heute u. a.: Mit Messern spielt man nicht
28 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Universitätsklinikum Münster: Eine junge Auszubildende trifft gerade in der Notaufnahme ein. Bei einem Prüfungsvorbereitungskurs hat sie sich mit einem Messer in die Fingerkuppe geschnitten. Die Wunde ist tief und muss genäht werden. Und: Chirurgische Abteilung im Rechts der Isar in München - zwei Frauen haben bereits mehrere Untersuchungen hinter sich. Beide warten auf ihren OP am nächsten Tag. Der Grund: Agnes will ihrer älteren Schwester Karina eine Niere spenden. Rechte: kabel eins
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Achtung Notaufnahme
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins