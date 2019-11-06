Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Notaufnahme

Heute u. a.: Mit Messern spielt man nicht

Kabel EinsStaffel 1Folge 34vom 06.11.2019
Heute u. a.: Mit Messern spielt man nicht

Achtung Notaufnahme

Folge 34: Heute u. a.: Mit Messern spielt man nicht

28 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Universitätsklinikum Münster: Eine junge Auszubildende trifft gerade in der Notaufnahme ein. Bei einem Prüfungsvorbereitungskurs hat sie sich mit einem Messer in die Fingerkuppe geschnitten. Die Wunde ist tief und muss genäht werden. Und: Chirurgische Abteilung im Rechts der Isar in München - zwei Frauen haben bereits mehrere Untersuchungen hinter sich. Beide warten auf ihren OP am nächsten Tag. Der Grund: Agnes will ihrer älteren Schwester Karina eine Niere spenden. Rechte: kabel eins

