Achtung Notaufnahme
Folge 41: Heute u. a.: Letzte Chance
Uniklinikum Erlangen: Klinikdirektor Professor Dr. Robert Grützmann macht sich fertig für seine große Operation. Eine 84-jährige Frau hat einen großen Tumor an der Bauchspeicheldrüse. Die Diagnose: Bösartig! Und: "Kein Bier vor vier" sagt man doch so schön. Daran hält sich bekanntlich nicht jeder. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass Dr. Helen Vester um 9 Uhr morgens einen stark alkoholisierten Mann in der Notaufnahme des Klinikums Rechts der Isar in München verarzten muss. Der 54-Jährige ist gestürzt und hat sich dabei eine tiefe Wunde im Gesicht zugezogen. Die tiefe Wunde muss nur genäht werden, doch der Patient stellt sich quer. Rechte: kabel eins
