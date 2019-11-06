Heute u. a.: Ohne WorteJetzt kostenlos streamen
Folge 40: Heute u. a.: Ohne Worte
28 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Krankenhaus Philippusstift in Essen: In der Notaufnahme wartet Muhamed mit einem Freund. Der 18-Jährige hat eine schmerzende Brandwunde an der Hüfte. Schnell bemerkt der Arzt, dass es sich bei diesem Fall um etwas ganz besonderes handelt. Muhamed ist taubstumm. Jetzt sind Hände und Füße gefragt. Und: Ausnahmezustand im Schockraum des Unfallklinikums in Murnau. Dr. Patrizia Merkel und ihr Team behandeln hier einen älteren Herren, der gestürzt ist und sich dabei schwer am Kopf verletzt hat. Rechte: kabel eins
