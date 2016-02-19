Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 1Folge 15vom 19.02.2016
28 Min.Folge vom 19.02.2016Ab 12

Das Marienhospital in Stuttgart: In der Notaufnahme ist auch nachts viel los, besonders am Wochenende. Unfallchirurg Dr. Christoph Gratzer bekommt einen für Samstagnacht typischen Fall - ein junger Italiener wurde verprügelt. Und: Rund um das Unfallklinikum Murnau, nahe der bayrischen Alpen, hat es in der Nacht geschneit. Der erste Patient für Unfallchirurg Dr. Daniel Hensler lässt nicht lange auf sich warten. Ein Mann ist beim Zeitung holen ausgerutscht.

