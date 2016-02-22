Heute u. a.: FahrradunfallJetzt kostenlos streamen
Achtung Notaufnahme
Folge 16: Heute u. a.: Fahrradunfall
28 Min.Folge vom 22.02.2016Ab 12
Universitätsklinikum Erlangen: Während der Nachtschicht nimmt Unfallchirurg Dr. Oliver Fuchs zusammen mit seinem Team eine 50-jährige Frau in Empfang, die einen Fahrradunfall hatte. Sie hat starke Schmerzen in beiden Füßen. Und: Im Klinikum rechts der Isar in München hat Chirurg Dr. Michael Kranzfelder 24 Stunden Dienst. Am frühen Abend muss er in den Schockraum der Notaufnahme. Eine 70-jährige Dame hat so starke Bauchschmerzen, dass sie per Rettungswagen in die Klinik kommt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Achtung Notaufnahme
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Medizin
Altersfreigabe:
12