Achtung Notaufnahme

Heute u. a.: Fahrradunfall

Kabel EinsStaffel 1Folge 16vom 22.02.2016
28 Min.Folge vom 22.02.2016Ab 12

Universitätsklinikum Erlangen: Während der Nachtschicht nimmt Unfallchirurg Dr. Oliver Fuchs zusammen mit seinem Team eine 50-jährige Frau in Empfang, die einen Fahrradunfall hatte. Sie hat starke Schmerzen in beiden Füßen. Und: Im Klinikum rechts der Isar in München hat Chirurg Dr. Michael Kranzfelder 24 Stunden Dienst. Am frühen Abend muss er in den Schockraum der Notaufnahme. Eine 70-jährige Dame hat so starke Bauchschmerzen, dass sie per Rettungswagen in die Klinik kommt.

