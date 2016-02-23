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Heute u. a.: Unterarmbruch

Kabel EinsStaffel 1Folge 17vom 23.02.2016
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Folge 17: Heute u. a.: Unterarmbruch

28 Min.Folge vom 23.02.2016Ab 12

Ein junger Mann kommt per Rettungswagen in die Chirurgische Ambulanz. Der Fußballer ist gestürzt. Die Sanitäter vermuten: Unterarmbruch. Dr. Basem Abdelraman will sich zunächst selbst ein Bild von der Verletzung machen. Klinikum rechts der Isar in München. Am späten Abend kommt eine 76-jährige Patientin per Rettungsdienst in den Schockraum der Notaufnahme. Sie hat eine Hirnblutung. Neurochirurg Haiko Pape kümmert sich um die Frau.

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